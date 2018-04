Affondo dell'ex direttore dell'FBI contro Trump: “bugiardo e mafioso”

Secondo quanto scritto da Comey nel suo libro "A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership" (Il più alto grado di devozione. La verità, le menzogne e la leadership), ad una cena privata alla Casa Bianca una settimana dopo l'insediamento, Trump gli ha detto: "mi serve fedeltà. Mi aspetto devozione." "Una richiesta come alla cerimonia di appartenenza a Cosa Nostra da Sammy Gravano", — ha affermato l'ex direttore dell'FBI nel libro. Comey ha risposto a questa osservazione in silenzio, dopodichè Trump ancora una volta durante la cena gli ha ricordato che "ha bisogno di lealtà".

Secondo il Washington Post, nelle sue memorie, che dovrebbero essere in vendita la prossima settimana, Comey descrive il presidente come "un bugiardo famigerato", che opera sotto l'influenza del suo ego, desideroso di costruire intorno a sé una "realtà alternativa in cui energicamente ha imbrigliato" tutti i funzionari della sua amministrazione.

Comey è stato nominato alla carica di direttore dell'FBI nel 2013 su proposta del presidente Barack Obama. Nel 2016, durante la campagna elettorale negli Stati Uniti, Comey finì nel mezzo di uno scandalo quando avviò le indagini sulle attività dell'ex segretario di Stato e candidato alla presidenza dei democratici Hillary Clinton. Inizialmente l'FBI non rilevò alcun reato sul fatto che la Clinton avesse utilizzato la sua posta personale per la corrispondenza ufficiale. Tuttavia, poco prima delle elezioni, l'inchiesta è stata riaperta per un breve periodo per ulteriori dettagli emersi nella vicenda. In seguito la Clinton ha detto che le azioni dell'FBI e del suo direttore Comey hanno provocato la sua sconfitta alle elezioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo essere entrato in carica, ha lasciato Comey al suo posto, ma nel maggio 2017 lo ha licenziato definendolo "un dirigente inefficace".

Gli oppositori dell'inquilino della Casa Bianca hanno associato questo licenziamento con le indagini relative al Russiagate.