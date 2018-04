Ucraina, presidente parlamento commenta autorizzazioni a costruzione Nord Stream 2

Il presidente del parlamento ucraino Andrey Paruby ha criticato la Germania e la Finlandia per aver rilasciato i permessi per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2. Lo riporta Evropeyskaya pravda.

"Il permesso per la costruzione del Nord Stream 2 è un duro colpo per la sicurezza dell'Ucraina in un momento in cui i soldati muoiono al fronte", ha detto Paruby che ha definito il progetto del gasdotto il fattore di destabilizzazione per l'intera regione.

"Dobbiamo raggiungere il congelamento e impedire l'attuazione di questo progetto", ha sottolineato.

Il progetto Nord Stream 2 prevede la realizzazione di un gasdotto a due linee con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi annui, che va dalla Russia alla Germania passando sul fondale del Mar Baltico.

La Nord Stream AG 2 ha già ricevuto i permessi per costruire da Germania e Finlandia. Gazprom si aspetta di ricevere i permessi rimanenti (da Svezia, Russia e Danimarca) entro giugno.