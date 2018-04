Caso Skripal, l'OPCW conferma utilizzo di sostanze tossiche contro ex spia russa

Il nome e la struttura della sostanza sono contenuti nella versione completa del rapporto disponibile per i paesi membri dell'OPCW.

"Non c'è alcun dubbio su cosa è stato utilizzato, e non esiste altra spiegazione per il colpevole: solo la Russia ha i mezzi, il movente e i precedenti", ha detto il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, commentando il rapporto.

Il ministro ha sottolineato che la Gran Bretagna non ha mai dubitato dei risultati ottenuti a Porton Down, ma ora sono stati confermati da quattro laboratori. Inoltre ha chiesto una riunione del comitato esecutivo dell'OPCW il 18 aprile per discutere come procedere.

Lo scorso 4 marzo a Salisbury, Regno Unito, sono stati avvelenati l'ex spia russa Sergey Skripal e sua figlia Julia. Londra ha accusato Mosca della responsabilità dell'accaduto. La Russia, dal canto suo, nega categoricamente il coinvolgimento nell'accaduto, definendo tali accuse "una provocazione infondata". Il ministero degli Esteri ha ripetutamente richiesto un'indagine congiunta che le autorità del Regno Unito hanno finora rifiutato.

All'inizio di aprile a L'Aia si è tenuta la riunione del comitato esecutivo della OPCW, dove la Russia ha introdotto, insieme con l'Iran e la Cina, un progetto di risoluzione che implica un'indagine congiunta tra Russia e Regno Unito. Dei 41 membri del comitato esecutivo dell'organizzazione, solo sei hanno appoggiato il documento.