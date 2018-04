Peskov: comunicazione tra i militari in Siria attiva

Il canale di comunicazione tra i militari della Federazione Russa e gli Stati Uniti in Siria è in stato attivo e coinvolge entrambe le parti, ha detto il segretario della stampa presidenziale russa Dmitry Peskov.

"Esiste questa canale, ed è attivo… In generale, dico che il canale viene usato da entrambe le parti" ha detto ai giornalisti Peskov, rispondendo alla domanda se le autorità militari della Federazione Russa e gli Stati Uniti usano il canale di comunicazione per evitare vittime tra il personale militare russo in caso di attacchi in Siria.

In precedenza, la Casa Bianca ha detto che la questione degli attacchi missilistici in Siria sarà discussa, il capo del gabinetto della Gran Bretagna, Teresa May convocherà un incontro urgente su questo tema. I media statunitensi non hanno escluso che una decisione su un possibile attacco missilistico contro la Siria potrebbe essere presa entro la fine di questa settimana.