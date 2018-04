Siria, Casa Bianca: Trump non ha ancora preso decisione su risposta

Lo ha detto la portavoce Sanders in riferimento all'attacco avvenuto a Duma.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha ancora preso una decisione su come gli Stati Uniti risponderanno al presunto attacco chimico contro i civili nella città siriana di Duma: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders in una conferenza stampa mercoledì.

"Abbiamo una serie di opzioni — ha spiegato ai cronisti — e tutte queste opzioni sono ancora sul tavolo. Le decisioni finali non sono ancora state prese su quel fronte".