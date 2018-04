USA fanno decollare “l'aereo del giorno del giudizio”

Gli Stati Uniti hanno fatto decollare l'E-4B Nightwatch, noto come il "doomsday plane", che tradotto in italiano significa "l'aereo del giorno del giudizio".

Emerge dai dati del portale CivMilAir.

Airborne from Wright-Patterson?!



🇺🇸 US Air Force

E-4B Nightwatch

73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 11 апреля 2018 г.

Nella mappa si vede che l'aereo sorvola lo Stato dell'Indiana.

E-4B è stato soprannominato "l'aereo del giorno del giudizio", perché può essere usato come centro di comando in un conflitto nucleare, se le strutture di controllo a terra sono distrutte o danneggiate.

L'aereo può restare in volo per un'intera settimana se viene rifornito di carburante. Le apparecchiature installate sull'E-4B sono immuni dagli effetti negativi sulle strumentazioni elettroniche a seguito di esplosioni nucleari.

Non ci sono ancora informazioni sul perchè l'aereo sia stato fatto decollare. Come riportato in precedenza dai media, l'E-4B accompagna il presidente durante alcuni viaggi all'estero, così come porta la "valigia nucleare".