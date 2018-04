Trovati 20 tweet di Trump contro bombardamenti USA in Siria

Trump aveva anche twittato la necessità dell'approvazione di eventuali attacchi in Siria da parte del Congresso, tuttavia lo stesso Congresso non ha ricevuto alcuna legge in merito.

The President must get Congressional approval before attacking Syria-big mistake if he does not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 августа 2013 г.

​Il presidente Donald Trump ha scritto almeno 18 volte sulla sua pagina Twitter dell'inammissibilità di bombardamenti americani contro la Siria ed aveva esortato il suo Paese a non intervenire nella crisi siriana dal 2013 al 2014, ha scritto oggi la rivista americana Time.

President Obama's weakness and indecision may have saved us from doing a horrible and very costly (in more ways than money) attack on Syria! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 сентября 2013 г.

​I primi tweet dove Trump esprimeva la sua posizione sulla politica estera statunitense merito alla situazione in Siria sono stati pubblicati nel 2013.

"Presidente Obama, non devi attaccare la Siria. In questo non ci sono vantaggi, ma importanti svantaggi. Conserva la polvere da sparo per un altro giorno..!" — Trump aveva scritto il 7 settembre 2013.

Due giorni dopo aveva nuovamente ribadito l'appello per non bombardare la Siria, perché "non porterà altro che guai agli Stati Uniti". Aveva inoltre esortato Obama in qualità di presidente a "dimenticare la Siria e rendere grande l'America di nuovo".

Inoltre, alcuni anni fa, Trump riteneva che gli Stati Uniti in generale non dovessero intromettersi negli eventi in Siria.

"Dobbiamo stare lontano dalla Siria, questi "ribelli" sono male come il regime attuale. Che cosa otteniamo in cambio di miliardi spesi di dollari e la vita dei nostri caduti? Niente," — aveva twittato nel giugno 2013

"Ricordate, tutti questi "combattenti per la libertà" in Siria vogliono mandarci gli aerei contro i nostri palazzi," — aveva scritto in un tweet di agosto dello stesso anno.

If Obama attacks Syria and innocent civilians are hurt and killed, he and the U.S. will look very bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 августа 2013 г.

​"Ancora una volta, al nostro leader: se attaccherai la Siria ci saranno molte cose brutte. Da questa battaglia gli Stati Uniti non otterranno nulla."