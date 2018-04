Il rappresentante permanente della Siria all'ONU, Bashar Jaafari, durante la riunione del Consiglio di sicurezza, ha affermato che Damasco non permetterà che in Siria si ripeta lo scenario dell'Iraq e della Libia. Lo riporta Rima News.

"Vorrei dire ai paesi occidentali che le vostre minacce di aggressione, i gli stratagemmi, le menzogne ​​e il terrorismo non ci obbligheranno mai… a rinunciare ai nostri diritti e doveri prescritti nella nostra costituzione. Non permetteremo a nessun membro permanente o non permanente del Consiglio di sicurezza di fare con noi quello che hanno fatto con l'Iraq e la Libia", ha detto Jaafari commentando la presenza di navi occidentali nel Mar Mediterraneo.