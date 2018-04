Passo dopo passo: storico cambio di potere a Cuba

Lo storico cubano e avvocato Julio César Guanche ha detto a Sputnik Mundo delle caratteristiche di questo processo storico. Tecnicamente il 19 aprile si dovrebbe decidere chi sarà il nuovo presidente del consiglio di Stato. Tuttavia, il termine ultimo, fissato dall'Assemblea, prevede ancora un giorno oltre a questo, i deputati saranno convocati anche il 12 per una nuova convocazione.

"La prossima sessione dell'Assemblea Nazionale può richiedere un massimo di due giorni, come di solito accade con le attività di questo tipo", ha detto l'esperto. "Il primo giorno è formata una nuova convocazione dell'organo, che cambia ogni cinque anni, secondo la linea di principio, approvata nel 1976", ha spiegato.

Da allora la durata del mandato è stata prorogata due volte. Così, lo storico ha ricordato che nel 1986 è stata prorogata fino al 1993 a causa di un crollo del campo socialista.

L'attuale VIII convocazione del 2013 è stata estesa anche alle autorizzazioni per la liquidazione delle conseguenze dell'uragano, sarà aggiornata nel primo giorno della prossima riunione. Nel corso della manifestazione saranno eletti deputati della IX convocazione, riceveranno mandati e sceglieranno i dirigenti e i membri del Consiglio di Stato. Secondo le regole politiche cubane, il capo dello stato è considerato presidente della Repubblica, mentre la Costituzione lo rende presidente del Consiglio dei Ministri. Così il leader ha un doppio potere, come capo di stato e capo del governo. Questo fenomeno è nuovo per tutto il mondo: è l'arrivo al potere del più giovane leader, già ora l'età media dei membri dell'Assemblea è di 49 anni, che, secondo l'esperto, "è contrario il parere, secondo il quale a Cuba governa solo quella conosciuta come 'storica generazione', mentre i governi sono diventati davvero più giovani".

"In questo modo, c'è una nuova generazione che è già al potere, ha già pratica e esperienza e un esempio di questo è il primo vice presidente del Consiglio di stato, Miguel Díaz-Canel", ha detto lo storico.

Díaz-Canel ha attraversato diversi stadi del potere sull'isola, sia all'interno del Partito Comunista, che in posizioni di governo. Il politico ha ricoperto ruoli dirigenziali nelle province di Villa Clara e Holguin. Secondo l'esperto, il ricambio generazionale si è già verificato, perché "già da tempo c'è una nuova generazione, che occupa i primi posti negli organi di governo del paese, al Consiglio dei Ministri, al comitato centrale del Partito Comunista e nelle assemblee regionali".

Il cambio di presidente non vuol dire che Cuba è in attesa di cambiamenti radicali, ha spiegato lo storico. Contrariamente al pregiudizio popolare, secondo cui il potere a Cuba è concentrato nelle mani di Castro, lo scienziato ha spiegato che in realtà è divisa, perché "in realtà, il Consiglio di Stato è un organo collettivo, che rappresenta Assemblea tra le sessioni".

Secondo l'esperto, l'assemblea Nazionale, anche se è riconosciuta nella Costituzione come il principale organo di governo, in pratica non lo è. Questo è confermato dal fatto che il Consiglio di Stato ha adottato il triplo degli atti legislativi dell'Assemblea. Sull'isola ci sono altri strumenti di potere, come, ad esempio, le forze armate rivoluzionarie e strumenti di gestione economica per le riforme basate "sulle linee Guida della politica economica e sociale", adottate nel 2011 dal VI congresso del Partito comunista.

"Queste forze a volte hanno dimostrato autonomo potere in caso di riforme economiche sull'isola, evitando anche la suprema autorità. Da lì sono usciti funzionari, che svolgono un ruolo di primo piano nell'economia già dieci anni e hanno notevolmente rafforzato le loro posizioni", ha spiegato.

"Questo significa che Díaz-Canel o qualcun altro, qualcuno che eleggeranno come capo dello stato, dovrà avere a che fare con diversi autorevoli gruppi, in cui egli stesso non era presente", ha detto l'avvocato.Il primo vice-presidente non ha mai preso impegni per attuare le riforme economiche, e questo, a sua volta, è uno dei più controversi aspetti a livello sociale.

Inoltre, il leader dovrà affrontare una situazione del genere: i rappresentanti della generazione storica, come ad esempio, Raul Castro, Ramiro Valdés e Machado Ventura saranno i deputati dell'Assemblea, se abbandonano il consiglio di Stato.

"Cioè, in questo caso sono figure emblematiche, sono una sorta di dirigenti tra i dirigenti, anche se non occuperanno posti importanti", ha commentato.

Allo stesso tempo, Raul Castro non era interessato al desiderio di lasciare la carica di primo segretario del Partito comunista, in conformità con la Costituzione, l'organo che dirige lo stato, come ha spiegato l'avvocato. Il prossimo congresso del Partito Comunista è previsto per il 2021 e se fino a quel momento Raul Castro non lascerà la carica, rimane la prima persona dello stato.

"In altre parole, secondo la Costituzione, Castro sarà in grado di guidare Diaz" ha chiarito l'esperto.

Inoltre, il nuovo mandato parlamentare sarà valido per cinque anni. Nel 2023 la composizione dell'Assemblea sarà aggiornata, il dirigente in quel momento avrà 92 anni. "Così, mentre Raul Castro non abbandonerà la carica, il leader di Cuba continuerà ad essere lui", ha concluso lo scienziato.