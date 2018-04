Astronauti propongono di stampare strumenti dai propri rifiuti con stampanti 3D

L'idea degli scienziati è trasformare le feci degli astronauti in biopolimero, da cui la stampante è in grado di stampare gli strumenti necessari. Vogliono utilizzare questa tecnologia sulla ISS, la stampante 3D consentirà di risparmiare spazio a bordo, non c'è bisogno di molte parti di ricambio o inutili strumenti, infatti, sarà possibile stamparli, spiegano gli sviluppatori. Le stampanti sono appositamente configurate per lavorare in assenza di gravità, sono testate in queste condizioni, già da diversi anni, hanno detto gli ingegneri.

L'unico problema si è verificato con l'inchiostro, portare le scorte di materiale per la stampante sarebbe problematico, ma gli scienziati hanno trovato una via d'uscita: hanno proposto di utilizzare i rifiuti come materiale per l'inchiostro, contengono acidi grassi essenziali, tra cui acido isobutirrico. Dopo la separazione dell'impasto si possono aggiungere batteri coliformi. In primo luogo, essi sono adattati alla vita in queste condizioni, e in secondo luogo, contengono i geni della sintesi RNV, le loro proprietà sono simili al polipropilene.

Durante l'esperimento una miscela secca è usata come inchiostro per una normale stampante 3D. Da questo materiale si possono ottenere piccole parti di ricambio o strumenti. Ora resta solo da ottimizzare il processo per garantire la continuità del sistema di produzione.