La giovane ballerina russa ha conquistato la Rete

Ad esempio, la ballerina è in bilico su un disco rotante con un piede e una gamba sollevata in alto. E lo fa nella tromba delle scale di un condominio, gli utenti non hanno potuto non notarlo. La ragazza ha fatto impressione non solo agli utenti russi, ma anche stranieri, in particolare americani. Ad esempio, un rappresentante di Newsflare le ha proposto di pubblicare il suo video sul suo sito web.

In sostanza gli utenti hanno ammirato la maestria e il talento della ballerina. C'e chi non ha creduto ai suoi occhi. "Non potrei stare su questo disco anche due gambe", ha confessato uno di loro. "Cado una o due volte a settimana, quando cerco di indossare i pantaloni" fa eco un altro.

Il video ha più di 63 mila visualizzazioni e circa 6 mila like.

Secondo il profilo della ballerina su Instagram, il suo nome è Jana Cherepanov, ha 13 anni, vive a San Pietroburgo e studia presso l'Accademia del balletto russo Vaganov.