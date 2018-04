Trump ha annullato la visita in America Latina per la Siria

Il presidente Donald Trump ha annullato il viaggio in America Latina per la situazione in Siria, ha riferito la portavoce della Casa Bianca Sara Sanders.

"Il presidente Trump non sarà presente all'ottavo vertice degli stati americani, a Lima in Perù e Bogotà in Colombia, come inizialmente previsto. Su richiesta del presidente, il vice-presidente Mike Pence andrà al suo posto. Il presidente rimarrà negli Stati uniti per dirigere la risposta americana in Siria e seguire gli eventi in tutto il mondo", si legge in un comunicato della Sanders.

In precedenza, Washington ha accusato la Siria di attacco chimico a Duma, e non ha escluso una risposta militare. Le autorità di Damasco hanno smentito le accuse.

Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che l'obiettivo delle notizie sull'uso di sostanze tossiche da parte delle truppe in Siria è proteggere i terroristi e giustificare i possibili attacchi contro di loro. Lo stato maggiore il 13 marzo ha segnalato l'imminente provocazione dei militanti a Est di Ghuta nell'atto di compiere una messinscena con l'uso di armi chimiche. I militari russi hanno espresso l'opinione che questa provocazione sarebbe stata usata dagli USA come pretesto per colpire la Siria.