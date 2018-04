In Vietnam un libro su Putin

"La Russia e il mondo dell'epoca di Putin" è il libro sul presidente russo. Esattamente nei giorni in cui in Russia si sono tenute le elezioni del Presidente la casa editoriale nazionale di letteratura politica, una delle strutture centrali del partito Comunista del Vietnam, ha pubblicato una monografia: la Russia e il mondo nell'epoca di Putin.

Sputnik Vietnam ha parlato con l'autore del libro, il colonnello Le Тхе Mau, noto analista politico-militare, che ha fatto molta ricerca sulla Russia contemporanea e, in particolare, sull'identità di Vladimir Putin. Il libro si compone di due parti. La prima parte comprende 16 articoli riguardanti la Russia: "Vladimir Putin apre una nuova era nella storia della Russia e di tutto il mondo". La seconda parte riunisce 13 articoli, fornisce un'analisi globale della situazione in un periodo che l'autore chiama "era di Putin". Il libro è già disponibile nelle librerie di Hanoi.

© Foto: Lê Thế Mẫu Il libro "La Russia e il mondo dell'epoca di Putin"

In 18 anni di permanenza con la principale carica nella Federazione russa, Vladimir Putin ha compiuto una serie di mosse strategiche per stabilire un equilibrato rapporto con l'Europa e l'Asia, unisce la rigidità e flessibilità, mettendo in primo piano gli interessi nazionali del paese. E, allo stesso tempo, sta attivamente contribuendo a promuovere la pace e lo sviluppo costante sulla scena mondiale.

Secondo l'autore del libro, le azioni di Putin non solo hanno portato al fallimento della strategia USA e dell'Occidente per distruggere la Russia, ma hanno portato la Russia in cammino verso la prosperità e la stabilità, l'ha trasformata in un grande e potente impero, la cui voce autorevole risuona sulla scena internazionale.

© Foto: Lê Thế Mẫu Lê Thế Mẫu, noto analista militare e politico vietnamita, colonnello.

"Vladimir Putin è veramente il simbolo della vita, il simbolo della rinascita della Russia dopo lunghi e dolorosi anni di "adeguamento", la perestrojka del 1990, come "la rinascita della Fenice dalle ceneri". In un momento di sanzioni e di esclusione finanziaria, avviate da USA e Occidente, la Russia di Vladimir Putin aderisce saldamente alla politica indipendente, da sempre, contribuisce positivamente alla politica mondiale e al rafforzamento della pace.

La Russia di oggi guidata da Vladimir Putin è una potenza degna dell'Unione Sovietica, che ha svolto un ruolo chiave nella vittoria sul fascismo durante la Seconda guerra mondiale. Nel nostro tempo, è in prima linea nella lotta contro il terrorismo globale, paragonabile al fascismo della nuova umanità" sottolinea Le Тхе Mau. L'autore ritiene che il mondo dell'epoca di Putin vedrà la nascita di un nuovo ordine mondiale, basato sul rispetto della carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale, in cui tutti i paesi grandi o piccoli, ricchi o poveri, provenienti da diversi percorsi di sviluppo, saranno tenuti a rispettare e ascoltare l'altro. L'idea di sicurezza comune, che Vladimir Putin ha espresso causando un enorme scalpore durante il discorso alla conferenza internazionale a Monaco di Baviera nel 2007, diventa particolarmente importante e ha un significato rilevante. La Russia di Putin sarà in prima linea nella lotta per la nascita dell'ordine mondiale onnicomprensivo.