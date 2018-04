La Cina commenta la notizia sulla costruzione della sua base a Vanuatu

"E' una notizia falsa. Oggi il ministro degli esteri di Vanuatu è già intervenuto su questo tema e ha dato le opportune spiegazioni" è stata la risposta del rappresentante del ministero degli esteri cinese sulla questione.

Il ministero degli esteri di Vanuatu in precedenza, inoltre, ha smentito le informazioni sulla costruzione della base, e il ministero della Difesa cinese ha dichiarato che "le informazioni dei media australiani non corrispondono alla realtà". Ricordiamo, che i media australiani hanno riferito che la Cina prevede di creare una base per la marina a Vanuatu.