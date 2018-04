Texas invia più di 5000 militari al confine con il Messico

Texas invierà come minimo 5000 soldati della Guardia Nazionale al confine con il Messico, riporta la stazione radio KTSA citando il governatore dello stato Greg Abbott.

Abbott ha osservatio che ora ci sono 250 soldati sul confine del Texas con il Messico.

Il governatore ha anche detto che i militari al confine saranno armati.

"Ogni volta che si troveranno in un posto dove ci sarà la possibilità che qualcuno di pericoloso entrerà in conflitto con loro, saranno armati. La nostra guardia nazionale sarà pienamente in grado di difendersi" ha detto Abbott alla stazione radio.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto in precedenza che vuole inviare alla guardia di frontiera dai 2000 a 4000 soldati della Guardia Nazionale degli Stati Uniti che resteranno lì fino alla fine della costruzione del muro.

La Guardia Nazionale è un corpo delle forze armate statunitensi. Ha una duplice subordinazione: alle autorità federali e alle autorità di ogni particolare stato. Se necessario, la Guardia Nazionale si attiva per occuparsi delle conseguenze dei disastri naturali, meno spesso per reprimere i disordini più importanti. I dipendenti della Guardia Nazionale possono anche essere inviati nelle zone di combattimento.

Prevenire la penetrazione degli immigranti illegali negli Stati Uniti dal territorio del Messico è stata una delle principali promesse pre-elettorali di Trump.