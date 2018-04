La Russia avrà presto la prima (e unica) centrale nucleare galleggiante del mondo

"L'obiettivo principale del progetto è quello di creare una fonte di energia efficiente e sicura per garantire calore ed energia elettrica affidabile tutto l'anno ai consumatori in aree difficili da raggiungere, come la Regione del Nord, l'Estremo Oriente, ecc., Dove la fornitura di combustibili organici è difficile e costosa", ha detto l'esperto.

Le centrali nucleari galleggianti sono una promettente fonte di energia anche per le aree remote dove l'energia è necessaria per un periodo limitato, ad esempio per i lavori di costruzione o per soddisfare le esigenze dell'industria nel campo della cogenerazione, ad esempio la produzione idrogeno o la dissalazione dell'acqua.

"La Russia ha tecnologie di riferimento, esperienza nel funzionamento di successo di reattori e competenze di trasporto che consentono la progettazione di reattori che soddisfano i più elevati requisiti di sicurezza", ha sottolineato Evgenyev.

La centrale nucleare galleggiante può fungere da fonte di energia per grandi impianti industriali ad alta intensità energetica che coprono le proprie esigenze di energia elettrica attraverso la generazione di diesel, in particolare nel settore minerario. Come avviene in Indonesia, Vietnam, Sud Africa, Ghana, Messico, Brasile, Perù, Cile e altri paesi.

La Rosatom offre diverse soluzioni commerciali per i paesi con infrastrutture nucleari sviluppate e per le nazioni interessate ad ottenere energia elettrica ad un prezzo competitivo. L'utilizzo della centrale nucleare galleggiante nei progetti di fornitura di energia può essere effettuato, tra l'altro, nell'ambito di un sistema di business congiunto basato sul finanziamento di parità o BOO. Ciò riduce i costi del consumatore di creare la propria infrastruttura per garantire il funzionamento della centrale e la gestione del carburante. Tutti i lavori relativi al funzionamento della struttura possono essere eseguiti da personale russo altamente specializzato appositamente formato che utilizza l'infrastruttura nucleare e navale russa. Il consumatore, a sua volta, riceverà elettricità, calore o acqua desalinizzata a una tariffa fissa.

Le unità galleggianti possono essere adattate alle diverse condizioni climatiche, dal freddo del Nord al caldo tropicale, senza comprometterne la sicurezza. Ciò è particolarmente importante per i paesi con alta attività sismica e il rischio di tsunami. Esse possono anche essere adattate alle esigenze del cliente a seconda del ciclo di richiesta di potenza "giorno-notte" e "inverno-estate".

Le unità di potenza galleggianti sono completamente protette dagli eventi meteorologici estremi. In particolare, in connessione con l'incidente di Fukushima, è stato effettuato un test sottoponendo una centrale galleggiante agli effetti di un terremoto al massimo grado della scala MSK-64 e a quelli di uno tsunami. I risultati dei test hanno dimostrato la totale assenza di danni strutturali e di conseguenze radiologiche per la popolazione e l'ambiente.