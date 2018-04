Francia e Germania svilupperanno un caccia di sesta generazione

Stando alla pubblicazione, l'accordo sull'avvio del progetto dovrebbe essere firmato entro la fine di aprile. Prossimamente le parti intendono anche concordare i requisiti comuni del futuro aereo previsti dai militari francesi e tedeschi.

La divisione dei caccia a reazione in una generazione è puramente condizionale, dal momento che non esistono criteri unici per la separazione dell'aviazione da combattimento. Per esempio, per i caccia russi di quinta generazione la super-manovrabilità è una caratteristica obbligatoria, mentre per quelli statunitensi lo è la gittata dei missili.

Le principali caratteristiche dei caccia di sesta generazione non sono state ancora determinate da nessuna nazione. In linea di massima dovrebbero essere una maggiore invisibilità rispetto ai caccia di quinta generazione, l'autonomia in tutte le modalità di volo, la predisposizione alle armi laser, la super manovrabilità e la capacità di volare a velocità ipersoniche.

Le caratteristiche del futuro caccia franco-tedesco sono ovviamente ancora sconosciute. Le parti intendono completare il progetto e iniziare la produzione seriale dei nuovi aerei da combattimento entro il 2040. I nuovi caccia dovranno sostituire i Dassault Rafale e gli Eurofighter Typhoon (entrambi di quarta generazione) in servizio nelle aviazioni di Francia e Germania.

Nel novembre dello scorso anno la Airbus ha introdotto il concetto di New Fighter per sostituire i caccia Typhoon e Rafale. Si suppone che l'aeromobile faccia parte del Future Combat Air System, che unirà sia i velivoli con equipaggio sia quelli senza equipaggio in un'unica rete di informazioni e di combattimento.