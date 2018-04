Estate per un giorno e a Mosca fa più caldo che a Roma

Lunedì 9 aprile è il giorno più caldo dall'inizio dell'anno a Mosca. Alle ore 13 il termometro nella capitale russa ha toccato i 18° C.

"Aprile non ti scoprire" dice il proverbio, ma i moscoviti ed i turisti nella capitale russa possono concedersi con piacere una passeggiata in maniche di camicia. Almeno nei primi due giorni di questa settimana, quando, parola dei meteorologi, il tempo ricorda quello di inizio estate e non inizio primavera.

"Oggi e domani su Mosca ci sarà un tempo magnifico, quasi da giugno, e la temperatura salirà fino a 20° C di massima nelle ore centrali del giorno. Bisogna goderselo ed esserne felici, perchè nella seconda parte della settimana avremo un ritorno se non all'inverno alla norma climatica di questo periodo, con minime comprese tra gli 0 e i 5°C e massime tra 7 e 9°C" — ha spiegato Roman Bil'fand, direttore del Servizio Meteorologico Nazionale russo.

Grazie a questo improvviso rialzo della temperatura, dai parchi e dalle vie di Mosca è quasi del tutto scomparsa la neve, caduta abbondante come non avveniva da 120 anni nello scorso inverno.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, in tempo reale il rilevamento meteo sull'homepage del sito di Sputnik Italia segna tempo variabile e 13°C a Roma e cielo soleggiato e 18°C a Mosca.