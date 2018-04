Esperto: i giovani musulmani in Germania si radicalizzano perché non si sentono a casa

Quando nel 2014 Abu Bakr al-Baghdadi annunciò la nascita del califfato, i giovani musulmani di tutto il mondo esultarono per questa idea e partirono immediatamente per l'Iraq e la Siria per unirsi all'ISIS. La stessa cosa è successa in Germania. Dal 2014 il numero di giovani che ha lasciato il paese è aumentato; molti di loro non sono più tornati oppure sono tornati da jihadisti. Il salafismo in Germania è un movimento giovanile in ascesa.

I salafiti hanno la propria musica, il proprio stile di vita, la propria letteratura. Nel 2015 le autorità tedesche hanno concesso asilo a oltre un milione di rifugiati. Tra loro c'erano i radicali, che sono entrati a far parte dei circoli dei salafiti. Questa specie di ambiente misto in Germania è potenzialmente pericoloso. Ed è necessario fare qualcosa al riguardo.

Il problema è che ora anche la seconda, terza, quarta generazione di giovani musulmani che vivono in Germania non sono ben integrati. Non tutti, ovviamente, ma molti di loro. In Germania non si sentono a casa e non si sentono a casa neppure nel paese dei loro genitori. Sono da qualche parte nel mezzo: sono estremamente aperti alle idee radicali e all'ideologia del salafismo, secondo cui diventeranno eroi di questo mondo, che a loro andrà bene anche se per la maggior parte delle altre persone non sarà così. È facile capire che questi giovani trovano molto allettante entrare a far parte di una società che a prima vista sembra essere una sorta di mondo ideale.

