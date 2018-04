Steve Wozniak sulla criminalità informatica: ricostruire Internet

L'ex ingegnere di Apple è sicuro che alla rete mondiale sia necessaria l'introduzione di nuova tecnologia per migliorare il livello di sicurezza.

Il co-fondatore di Apple Steve Wozniak in un'intervista alla RBC ha valutato la sicurezza degli utenti di internet. A suo parere, il numero di crimini informatici aumenterà nel tempo, e, se non si prendono in tempo le opportune misure, la situazione può andare fuori controllo.

"Con il tempo potremo costruire un sistema blockchain, dove qualsiasi seria azione richiederà la conferma da parte degli utenti e sarà quasi impossibile da decifrare. Ora, tali sistemi non sono possibili a causa di limitazioni tecniche, ma sono sicuro che prima o poi arriveranno, gradualmente si dovrà ricostruire l'intero internet" ha detto Wozniak.

L'imprenditore ha espresso insoddisfazione per il fatto che con l'elettronica si controlla facilmente lo spostamento di una persona. A suo parere, la tecnica non deve violare ciò che è garantito per legge.

"Un giorno la gente dovrà iniziare a combattere per i suoi diritti, alzarsi in piedi e dire allo stato: questo non va bene" dice l'imprenditore.