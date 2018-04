La mancanza di donne nella scienza è colpa della loro autostima

Secondo i risultati della ricerca è emerso che tra i giovani sono molto più spesso le ragazze a credersi meno intelligenti degli altri. Secondo gli scienziati, questo potrebbe spiegare perché tra gli studiosi ci sono così poche donne. I dettagli del lavoro sono stati pubblicati sulla rivista Advances in Physiology Education.

Gli autori del lavoro hanno intervistato un gruppo di studenti di fisiologia dell'università, hanno chiesto loro di confrontarsi con altri studenti del gruppo, e poi con la persona con cui più spesso lavorano insieme. Ragazzi e ragazze con simili risultati a scuola si valutavano in modo diverso. I giovani, in media si consideravano più intelligenti del 66% dei compagni di classe, tra le ragazze il 54%. Forte, questa differenza, si manifestava nel confronto con i partner di apprendimento, delle loro alte capacità gli studenti si dichiaravano tre volte di più rispetto alle ragazze.

Rispondendo alla domanda su quali criteri li hanno guidati nel confronto, gli studenti di entrambi i sessi hanno detto il numero di risposte corrette e la profondità di comprensione del materiale. Secondo gli scienziati, la bassa autostima comporta una catena di conseguenze. Meno fiduciosi sono, più gli studenti non rispondono alla domanda dell'insegnante e meno probabilità avranno di partecipare alla lezione. Come conseguenza, gli insegnanti li valuteranno come meno attivi e più ignoranti.

Come sottolineano gli autori dell'articolo, i risultati più sorprendenti, si sono avuti tra gli studenti biologi, e la biologia è una delle poche aree della scienza, dove le donne sono più degli uomini. Gli autori avvertono che le conclusioni rimangono provvisorie, è necessario confermarle simili sondaggi in altre università.