Il ministro degli Esteri nordcoreano è a Mosca

Lee Yong-Ho è arrivato in Russia per una visita ufficiale.

Il ministro nordcoreano è atterrato all'aeroporto di Domodedovo lunedì mattina intorno alle ore 10.00 a bordo di un volo della compagnia di bandiera turkmena proveniente da Asghabad.

Lee Yong-Ho è arrivato in Russia dopo aver partecipato alla conferenza ministeriale del Movimento dei paesi non allineati in Azerbaigian.

All'uscita dalla sala degli arrivi delle delegazioni ufficiali Lee Yong-Ho è stato accolto da un gruppo di giornalisti giapponesi e sudcoreani, ma il ministro non ha risposto alle loro domande e si è fermato per pochi secondi con loro.

Fonti del Ministero degli Esteri russo hanno confermato che martedì 10 aprile il ministro degli Esteri Lee Yong-Ho a Mosca incontrerà il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.