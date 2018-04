Siria: ieri soldato, oggi artista

Per un anno è stato costretto a letto, non riusciva a muovere le dita della mano destra. L'hanno portato a casa nel suo villaggio pittoresco nel nord della Siria, sulle rive del Mediterraneo, nel paese d'origine, ha deciso di tornare al suo hobby di bambino: disegnare. Ma il problema è che il corpo e la mano destra non funzionano e lui usava quella.

© Sputnik. SIRAJ SAEED I disegni di Nasim Ibrahim

"Prima di entrare nell'esercito, ho lavorato in un cantiere edile, lavoravo con il calcestruzzo, spostavo pesi, avevo buona forma fisica. Grazie a questo sono riuscito a stare in piedi. Ho letteralmente per la seconda volta imparato a camminare. Ma la mano destra non è tornata a funzionare. Ho dovuto usare la sinistra. Prima non riuscivo a tenere la penna. Gradualmente ho iniziato ad essere in grado di esprimere le idee su carta. Ora dipingo con la sinistra meglio di quanto facessi prima con la destra".

Ora Nasim Ibrahim dipinge ritratti di amici e conoscenti su buona carta, con la vernice, impara e perfeziona la tecnica. Dopo l'incontro con i corrispondenti di Sputnik, ha dipinto il ritratto di Putin e lo ha inviato, ha espresso gratitudine per la posizione della Russia sulla Siria.