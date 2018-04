Siria, Trump e Macron si scambiano dati che confermano attacco chimico a Duma

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente francese Emmanuel Macron si sono scambiati informazioni che presumibilmente confermano l’uso di armi chimiche a Duma in Siria durante una conversazione telefonica: lo ha detto in una nota l’Eliseo.

Sabato, diversi media, riportando le accuse dei militanti siriani, avevano accusato Damasco di usare armi chimiche nella città di Duma, nel Ghouta orientale.

Tom Bossert, consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, aveva affermato di non escludere azioni militari contro il governo siriano in relazione a queste notizie.

"Domenica 8 aprile 2018 — si legge nella nota dell'Eliseo —, il presidente Emmanuel Macron ha discusso della situazione in Siria con il presidente degli Stati Uniti. Il presidente francese ha condannato fermamente gli attacchi chimici contro i cittadini di Duma nella Ghouta orientale il 7 aprile. Il presidente francese e il presidente degli Stati Uniti si sono scambiati informazioni e dati di analisi, confermando l'uso di armi chimiche".