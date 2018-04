Tagikistan: esercitazioni dei militari russi per l'eliminazione dei militanti

Gli insegnamenti si sono svolti al poligono della montagna Ljaur a 40 chilometri da Dushanbe.

"Su un piano di azioni concrete, il gruppo di intelligence in collaborazione con i veicoli aerei senza equipaggio Orlan, ha rilevato la colonna della "jihad-mobile", che si recava in direzione di importanti obiettivi presso la base militare. Il gruppo tattico ha chiuso il percorso del movimento del "raggruppamento", il fuoco dei carri armati T-72 e obici semoventi Gvozdiuka, hanno costretto il nemico a ritirarsi, le azioni sono state facilitate dagli elicotteri d'attacco Mi-24 e lanciarazzi multipli Grad, che hanno distrutto gruppi sparsi di "militanti", che hanno cercato di rifugiarsi in montagna" ha detto il servizio stampa.

Agli insegnamenti hanno partecipato oltre 500 soldati russi e fino a 300 unità.

La 201° base militare di stanza in Tagikistan è la più grande struttura militare della Russia fuori dai confini nazionali. È di stanza in due città, Dushanbe e Bochtar. Secondo l'accordo sottoscritto nel mese di ottobre 2012, rimarranno in Tagikistan fino al 2042.