USA alla Cina: seria l'intenzione di introdurre dazi commerciali

Gli USA pensano seriamente all'introduzione di nuovi dazi commerciali e altre misure contro la Cina, non è solo una tattica per la trattativa per ottenere concessioni, ha detto il consigliere del presidente USA per il commercio e politica industriale, direttore del consiglio nazionale per il commercio della Casa Bianca, Peter Navarro.

"Non è solo una tattica per la trattativa. Siamo pronti ad ascoltare i cinesi, ma siamo pronti ad agire realisticamente. Abbiamo ampiamente risolto con la soluzione di dazi e restrizioni gli investimenti. È abbastanza chiaro quello che vogliamo dalla Cina: onesto vantaggio commerciale. Non vogliamo che rubino cose, vogliamo difenderle, e non farci derubare della nostra proprietà intellettuale" ha detto Navarro.

In precedenza gli USA hanno dichiarato che la Cina viola le regole dell'OMC, in particolare, per la proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico in Cina per le aziende americane che vogliono lavorare nel paese. Il presidente Donald Trump ha minacciato di inserire anche contro la Cina dazi all'importazione per un importo di 150 miliardi di dollari per 1,3 mila prodotti diversi, dalle auto ai prodotti del settore del trasporto aereo. La Cina ha detto che risponderà a questo con proprie misure.