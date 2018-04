Il papa fa gli auguri ai cristiani per la Pasqua

"Comunico i più cordiali auguri ai nostri fratelli e alle sorelle delle chiese Orientali, che oggi, secondo il calendario giuliano, celebrano la festa di Pasqua. Il signore risorto li riempia di luce, di pace e supporto della comunità, per coloro che vivono in casi particolarmente complessi" ha detto il Pontefice al termine della messa della domenica celebrata in piazza San Pietro in Vaticano.

La celebrazione della Pasqua in onore della Resurrezione di Gesù Cristo è stata stabilita dagli apostoli. La data esatta della celebrazione è del primo concilio Ecumenico del 325. Il giorno di Pasqua è la prima domenica dopo la prima luna piena che si verifica non prima dell'equinozio di primavera.

Secondo la tradizione orientale, il giorno di celebrazione della Pasqua cade in uno dei 35 giorni nel periodo dal 22 marzo al 25 aprile secondo il calendario giuliano. Attualmente il calendario giuliano è usato dagli ortodossi in Russia, Gerusalemme, Serbia, Spagna, dalla maggior parte dei greco-cattolici. Nella chiesa Romano-cattolica e protestante la data di Pasqua è calcolata sul calendario gregoriano.

La chiesa cattolica ha celebrato la Pasqua domenica primo aprile. La prima domenica dopo Pasqua i cattolici celebrano la festa della Misericordia di Dio, stabilita nel 2000 da papa Giovanni Paolo II.