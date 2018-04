Ministero degli Esteri: conseguenze di un intervento militare illegale in Siria

L'intervento militare per inverosimili scuse inventate in Siria è assolutamente inaccettabile e può portare a più gravi conseguenze, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri russo.

Presso il dipartimento hanno ricordato che continuano le informazioni false sul cloro o altre sostanze tossiche dalle forze governative in Siria.

"È necessario ancora una volta avvisare: un intervento militare con inverosimili scuse inventate in Siria, dove, su richiesta del legittimo governo ci sono soldati russi, è assolutamente inaccettabile e può portare a più gravi conseguenze", si legge nel messaggio.

In precedenza il portavoce del dipartimento di stato ha riferito a Sputnik che gli USA investigano il possibile uso di armi chimiche in Siria, a Duma, dove sarebbero morte 40 persone. Il Centro russo di riconciliazione delle parti in conflitto ha smentito le notizie sulla presunta bomba al cloro a Duma, e ha espresso la volontà di inviare esperti anticontaminazione per la raccolta di informazioni, per confermare la natura delle accuse.