Klinchevich ha commentato il possibile trasferimento di Skripal negli USA

In precedenza il quotidiano Sunday Times, citando una fonte del governo britannico, ha riferito che agli Skripal, che si stanno riprendendo dall'avvelenamento a Salisbury, è stato offerto di trasferirsi negli USA con nuovi nomi, per essere protetti da nuovi attacchi.

"A quanto pare, gli organizzatori dello scandalo senza precedenti degli Skripal, se si crede al Sunday Times, hanno deciso di modificare la vecchia formula: non c'è l'uomo, non c'è il problema. Il senso del loro intento è quello di "nascondere" le vittime, affinché non dicano niente di più, continuando allo stesso tempo, il più a lungo possibile, se possibile, a speculare sulla realtà. Gli Skirpal non sono più necessari, né vivi né morti", ha scritto su Facebook.

A Salisbury il 4 marzo sono stati avvelenati gli Skripal, questo ha provocato un grande scandalo internazionale. Londra sostiene che nell'avvelenamento con la sostanza E-234, che le autorità britanniche hanno equiparato al "novichok", sia coinvolta la Russia. Mosca smentisce categoricamente.