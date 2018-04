Riforma medica in Ucraina: "Chi non ha soldi, morirà"

La riforma medica in Ucraina porterà benefici solo ai medici di famiglia, per gli ucraini il vantaggio è discutibile, ha detto il capo della commissione sanità Olga Bogomolets in onda sul canale NewsOne.

Dal primo gennaio in Ucraina è entrata in vigore la riforma medica, prevede la visita gratuita del medico di famiglia, assistenza d'emergenza e parto. Per il resto i cittadini ucraini devono pagare.

Secondo la parlamentare, i medici saranno "felici" della riforma, ma "difficilmente questo contribuirà a migliorare la salute della popolazione dell'Ucraina" e ha anche aggiunto che i servizi medici gratuiti sono rigorosamente limitati. "Aiuto supplementare di un paramedico invece che di un medico, palliativo pre-morte, sollievo dal dolore prima di morire, il parto e il trattamento dei bambini è gratis. Questo è ciò che, in realtà, offre ministero, ciò che pagherà lo stato" ha detto.

Ha aggiunto che vivono in Ucraina un milione di malati di cancro, per il cui trattamento nel bilancio è stato stanziato solo il 27 per cento della somma richiesta. "Chi non ha soldi, morirà" ha concluso.

In precedenza ha già detto che almeno 10 milioni di ucraini sono privi di qualsiasi assistenza medica a causa della riforma.