Marinai della Crimea bloccati in Ucraina, interviene l'Ambasciata russa a Kiev

L'equipaggio del peschereccio russo "Nord", sequestrato dalle guardie di frontiera ucraine il 25 marzo nel Mare d'Azov, aveva tutti i documenti necessari e in regola per fare ritorno in Russia, ha riferito a Sputnik l'ufficio stampa dell'Ambasciata russa a Kiev.

In precedenza le guardie di frontiera ucraine avevano comunicato che i marinai del peschereccio russo "Nord" stavano cercando di lasciare illegalmente il territorio dell'Ucraina attraverso il valico di frontiera "Goptovka" nella regione di Kharkov.

"Il personale del Consolato Generale a Kharkov accompagnava i membri dell'equipaggio, che volevano ritornare in Russia attraverso il valico di frontiera, tuttavia la polizia di frontiera non li ha fatti passare con pretesti falsi", — ha comunicato a Sputnik l'ufficio stampa della missione diplomatica russa, osservando che i membri dell'equipaggio erano in possesso di tutti i documenti necessari.

Secondo il portavoce dell'Ambasciata, i membri dell'equipaggio della nave si trovano ora a Kharkov. "Non sono al Consolato, non sono in stato di fermo. Ora si stanno elaborando i passi successivi per il loro ritorno in patria il più presto possibile.Gli avvocati ed il nostro personale li assistono", — ha detto il rappresentante dell'Ambasciata.

Ha aggiunto che i rappresentanti del Consolato di Odessa sono in contatto con gli avvocati del capitano del peschereccio, al momento indagato.

Le guardie di frontiera ucraine il 25 marzo hanno sequestrato il peschereccio "Nord" battente bandiera russa nel Mare d'Azov, con 10 membri di equipaggio. Sono tutti cittadini russi. L'armatore ha dichiarato che la nave è stata sequestrata illegalmente e le azioni delle guardie di frontiera sono pericolose per la vita dell'equipaggio.