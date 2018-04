Saakashvili ha trovato un nuovo lavoro

"Ho stretto una cooperazione con l'Accademia degli oratori olandese. Mentre sarò in Europa terrò delle lezioni. All'Accademia c'è un ottimo team, li ho colpiti con la mia buona conoscenza delle specificità della nostra regione ed con dei giusti valori. Spero di non dover tenere lezioni a lungo, ma l'esperienza non la userà per le lezioni, ma per rimuovere gli oligarchi dal potere e portare una vera riforma" ha scritto Saakashvili su Facebook.

Nel mese di febbraio, le autorità ucraine hanno espulso l'ex governatore di Odessa in Polonia. Saakashvili si è poi spostato in Olanda, dove ha ricevuto la sua carta d'identità che gli dà il diritto di risiedere e lavorare nell'UE.

L'estate scorsa, il presidente Petro Poroshenko ha privato Saakashvili la cittadinanza ucraina. Tuttavia, il politico che era negli Stati Uniti in quel momento è tornato in Ucraina rompendo violando il confine ucraino con la Polonia. Durante l'autunno e l'inizio dell'inverno, ha condotto regolarmente proteste a Kiev, vicino alle mura del parlamento ucraino, chiedendo, in particolare, l'impeachment Poroshenko.

Di conseguenza, è stato espulso col divieto di entrare in Ucraina fino al 2021. La difesa di Saakashvili ha presentato una denuncia alla polizia per rapimento e l'espulsione illegale dal paese.