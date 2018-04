Kaspersky Lab: gli attacchi agli switch Cisco sono rivolti a Runet

La vulnerabilità nei dispositivi Cisco Smart Install consentiva agli aggressori di creare un programma che scarica il codice dannoso in switch non protetti, che elimina i dati attuali e ne scrive di nuovi.

Secondo Cisco, migliaia di dispositivi sono vulnerabili alla tecnologia Smart Install. La società ha messo in guardia le infrastrutture critiche sui rischi dell'utilizzo degli switch e ha annunciato un aggiornamento del firmware su Cisco IOS e Cisco IOS XE soggetti a vulnerabilità critica.

"Un certo gruppo sfrutta una vulnerabilità in un programma chiamato Cisco Smart Install client, per eseguire un codice arbitrario sul dispositivo. Gli aggressori sovrascrivono il sistema Cisco IOS e modificano il file di configurazione, lasciando il messaggio" Non si scherza con le nostre elezioni" informa Kaspersky Lab.

Di conseguenza, interi data center sono inaccessibili, il che porta all'incapacità di accedere a molti siti popolari, osserva la società.

"La scala dell'attacco non è ancora del tutto chiara, ma pare essere grave. A quanto pare gli hacker sono hanno colpito prevalentemente il segmento di Internet in lingua russa. Mentre analizziamo la violazione, il post verrà aggiornato con la scoperta di nuove informazioni" ha osservato Kaspersky Lab.