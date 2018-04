USA: inizio avanzamento al confine con il Messico

"Le truppe della guardia nazionale avanzano per sostenere la missione per garantire la sicurezza lungo i confini americani a sud-est" ha riferito in un comunicato su Twitter Kirsten Nielsen. Nella dichiarazione ha sottolineato che la guardia nazionale si occuperà dei punti di vulnerabilità della sicurezza, rilevati dal dipartimento di sicurezza nazionale, "in stretta collaborazione" con i governatori degli stati, situati vicino al confine.

Il presidente Donald Trump ha detto in precedenza di voler inviare al confine dai 2 ai 4 mila soldati della guardia nazionale americana, che ci saranno al momento della costruzione del muro.

La guardia nazionale è una delle forze armate americane ed è controllata da duplice autorità: le autorità federali e le autorità di ogni singolo stato. In caso di necessità, la guardia nazionale è chiamata a combattere per le conseguenze di disastri naturali, per la soppressione di grandi disordini, o anche in zone di combattimento.

Prevenire la penetrazione negli USA degli immigrati clandestini dal Messico è stata una delle principali promesse elettorali di Trump.