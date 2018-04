Video: inizia la "disgregazione" dell'Africa in due

Il video con i fotogrammi del cataclisma naturale è stato pubblicato su Youtube da Daily Nation. La breccia sulla superficie della terra è di pochi chilometri di lunghezza, ha 15 metri di profondità e fino a 20 metri di larghezza.

Il video mostra che una grande crepa attraversa la superficie keniota della valle, toccando, tra le altre cose, le infrastrutture, ad esempio, un incrocio di strade, ora non percorribili. Come riporta il National Geographic, la breccia, forse, si è riempita di cenere vulcanica, tuttavia, forti piogge hanno lavato le ceneri, di conseguenza si è formata questa faglia. Gli scienziati temono anche che questo potrebbe essere l'inizio di un processo di disgregazione dell'Africa, tra 50 milioni di anni il continente si spaccherà in due parti a questo confine.