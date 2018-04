Rada ucraina: Nord stream 2 è minaccia militare all'Ucraina e all'Europa

L'avviamento del Nord Stream 2 potrebbe scatenare un'offensiva su vasta scala delle truppe russe in Ucraina, ha detto lo speaker della Verkhovna Rada Andrej Paruby alla tavola rotonda dal tema "La riforma del sistema di sicurezza nazionale dell'Ucraina. Il ruolo del Parlamento".

"Il lancio del Nord stream 2 può portare a minacce dirette e militari, che possono provocare di nuovo un'offensiva su vasta scala delle truppe russe in Ucraina" ha detto il parlamentare, le cui parole sono riportate dall'agenzia di stampa UNIAN. Il politico ha anche riferito di immaginarie minacce energetiche e militari da parte di Mosca. Secondo lui, Kiev "ha più volte sperimentato attacchi energetici da parte della Russia".

Inoltre, l'attuazione del Nord stream 2 per Paruby è "un'intenzione aggressiva di Mosca per fare pressione sull'Unione Europea".

Il parlamentare ha anche ricordato che, in precedenza, il parlamento ha chiesto ai paesi europei con un appello di contrastare la realizzazione del progetto Nord stream 2. Il capo della direzione della Commissione Europea per l'energia Dominique Ristori ha detto che la Commissione Europea e l'Unione Europea non sosterranno il progetto del gasdotto.

Il progetto Nord stream 2 prevede la costruzione di due tubi di gasdotto, dalla costa della Russia attraverso il mar Baltico, fino alla Germania, lungo l'attuale Nord stream.