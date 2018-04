Continua la preparazione per l'incontro di Putin e di Trump

La preparazione per l'incontro tra il presidente Donald Trump con il presidente russo Vladimir Putin continuerà, nonostante le nuove sanzioni contro la Russia, ha detto la portavoce del presidente USA Sarah Sanders, quando le è stato chiesto se le sanzioni avessero annullato l'incontro.

"No, per niente. Come ha detto il presidente, vogliamo buone relazioni con la Russia, ma questo dipenderà da alcune azioni russe. Nel frattempo, il presidente avrà una posizione dura con la Russia, fino a quando non vedremo l'attuazione di questi cambiamenti. Noi continueremo a lavorare su ciò che si deve fare per questo incontro con Vladimir Putin, che avrà luogo in un certo momento", ha detto Sanders.

In precedenza, Putin e Trump hanno concordato sulla possibilità di un vertice, la Casa Bianca ha detto che il possibile punto di incontro può diventare Washington.

Gli USA venerdì hanno introdotto sanzioni contro 38 persone fisiche e giuridiche, tra cui alti funzionari e famosi uomini d'affari provenienti dalla Russia.