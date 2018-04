Haley: la Russia non sarà mai amica degli USA

"Nel nostro paese ci sono dibattiti, riguardo la Russia, se ci sia amica o meno. In realtà questa domanda è sbagliata, perché la Russia non sarà mai nostra amica. Ma tuttavia questo non significa che noi non vogliamo lavorare" ha detto la Haley durante un discorso alla Duke University.

Secondo alcuni, Washington collabora con Mosca, quando è redditizio, e colpisce, quando è necessario.

"Non vogliamo essere amici di qualcuno a cui non possiamo credere. E ora tra gli USA e la Russia non c'è fiducia" ha concluso Haley.

Il mese scorso, il rappresentante permanente della Russia alle Nazioni Unite Vasilij Nebesznja ha richiamato l'attenzione sul fatto che nei discorsi della Haley si parla sempre di Mosca. Ha anche calcolato che la diplomatica per 22 volte ha citato la Russia nel suo discorso.