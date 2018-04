Media: quando si aprirà il primo hotel cosmico

Dello sviluppo dell'albergo sulla stazione spaziale Aurora si occupa la società americana Orion Span. La superficie è di circa 42 metri quadrati, è in grado di ospitare fino a quattro persone e due membri dell'equipaggio.

"Gli ospiti saranno in orbita nell'hotel ad un'altitudine di 320 chilometri sopra la superficie della terra, per tutto il tempo in uno stato di assenza di peso" ha detto il direttore generale Orion Span, Frank Bungher, in un'intervista alla rivista Forbes. Secondo lui, gli ospiti potranno partecipare a esperimenti di coltivazione di frutta e verdura, dopo il viaggio, è possibile portarli con sé come ricordo.

Come riporta la rivista, il biglietto per 12 giorni di soggiorno in hotel costerà 9,5 milioni di dollari, include tre mesi di preparazione al volo e servizio navetta per la stazione spaziale e ritorno. L'hotel effettuerà un giro intorno alla Terra ogni 90 minuti, in questo modo, si potranno vedere ogni giorno 16 albe e tramonti.