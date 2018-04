Russia e USA possono inviare una missione congiunta su Venere

Su Venere, insieme

"I partner internazionali hanno creato una collaborazione russo-americana per un gruppo di ricerca di lavoro scientifico su Venere, che comprende rappresentanti di Roscosmos, NASA, NPO Lavochkin, Istituto cosmico di ricerca dell'Accademia delle Scienze russa, l'istituto centrale di ricerca di ingegneria e un certo numero di organizzazioni scientifiche russe ed americane. Il compito del gruppo è identificare gli obiettivi ed elaborare una possibile missione verso il pianeta sulla base del progetto Venere-D" hanno riferito.

Sono stati già tenuti una serie di incontri tecnici degli scienziati, per presentare i risultati di uno studio preliminare per la condivisione del progetto, denominato "A Venere insieme" — "ToVenusTogether". Inoltre, la NPO Lavochkin ha già condotto il lavoro di ricerca: "Studio di fattibilità del complesso cosmico per la ricerca di Venere con le proposte di collaborazione russo-americana del gruppo per la composizione spaziale e programma scientifico del progetto "Venere-D".