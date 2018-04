Metalmeccanici russi propongono di rispondere ai dazi d'importazione USA

I metalmeccanici russi propongono offerte per rispondere ai dazi d'importazione USA, il governo discuterà con loro dopo il forum economico di Krasnoyarsk, ha detto ai giornalisti il vice primo ministro Arkady Dvorkovich.

"Ora l'azienda sente i suggerimenti, li discuteremo. Inizialmente abbiamo pensato ad un incontro, ora abbiamo deciso di rinviarlo di pochi giorni per prepararci meglio. Siamo in attesa di suggerimenti dalle imprese" ha detto Dvorkovich.

In precedenza, Mosca ha annunciato l'intenzione di rivolgersi all'OMC per la decisione USA di imporre dazi sulle importazioni di acciaio e di alluminio. In Russia, hanno sottolineato che le misure di ritorsione sono facoltative.