DNR: un morto e sette feriti in una settimana

Un uomo è morto e sette sono rimasti feriti in combattimento sul territorio dell'auto-proclamata repubblica popolare di Donetsk nel corso della scorsa settimana, ha detto ai giornalisti il portavoce della repubblica.

"Dal 30 marzo al 5 aprile sul territorio della repubblica popolare di Donetsk sette persone sono rimaste ferite in seguito ad un'aggressione armata da parte dell'Ucraina, tra loro sei soldati della repubblica, è morto un soldato della repubblica", ha dichiarato il portavoce del ministero.

Il commissario per i diritti umani ha aggiunto che dall'inizio dell'anno sul territorio della DNR in seguito alle operazioni di combattimento sono morte 33 persone, tra cui due civili. I feriti sono 54, 43 dei quali combattenti. Dall'inizio del conflitto sul territorio sono morti in 4,6 mila, tra loro 76 bambini.