Carro armato USA recuperato da relitto sarà restaurato per il Giorno della Vittoria

Gli specialisti militari in Estremo Oriente restaureranno un carro armato americano Sherman, recuperato dalla nave da carico Thomas Donaldson affondata nel 1945 Mare di Barents; il carro parteciperà ai festeggiamenti in onore del Giorno della Vittoria nella regione di Primorsky, riporta il servizio stampa del Distretto Militare Orientale venerdì.

Gli americani fornirono i carri armati Sherman all'URSS dal 1942. In totale, durante gli anni della guerra, furono mandati più di 4000 carri armati all'Unione Sovietica.

Nel marzo 1945, la nave mercantile alleata Thomas Donaldson fu silurata da un sottomarino tedesco a poche miglia dall'ingresso della baia di Kola. Il convoglio di Marine che scortava la nave prese a bordo l'equipaggio, e l'intero carico, locomotive, carri armati e altri apparecchi sono affondati con la nave.

"Il carro armato verrà portato nell'Estremo Oriente dalla regione di Murmansk a bordo di un aereo da trasporto militare Il-76. I tecnici specialisti di carri armati nel Territorio Primorsky lo restaureranno. Dopo di che lo Sherman "prenderà parte alle celebrazioni in onore della vittoria nella grande guerra patriottica nel territorio di Primorsky" afferma il rapporto.

In precedenza è stato riferito che nel 2017 i militari della Flotta del Nord hanno portato in superficie e trasferito al museo per lo studio e restauro i resti di una aereo Airacobra, tre carri armati Sherman e quattro macchinari industriali dal mercantile Thomas Donaldson.

Uno degli Sherman recuperati sarà restaurato e presentato al pubblico nel Giorno della Vittoria a San Pietroburgo.