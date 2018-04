National Interest compara il Tu-160 con il suo analogo americano

Come scrive il giornale, gli aerei sono molto simili nell'aspetto e anche i loro ruoli coincidono, ma i bombardieri sono leggermente diversi l'uno dall'altro.

Il B-1B opera a bassa quota e raggiunge a malapena Mach 1,25. Pertanto, non può sorvolare terreni con una potente difesa antiaerea. Tuttavia può ottenere immagini radar di oggetti sul terreno e utilizzare armi ad alta precisione. Dall'inizio dell'operazione militare statunitense in Iraq e in Afghanistan, all'aereo è stato aggiunto anche il pod aeronautico Sniper XR..

Il Tu-160 è più grande e più veloce. Inoltre, ha un peso massimo al decollo di 272.000 chilogrammi e raggiunge una velocità superiore a 2,05 Mach, mentre il B-1B può decollare con un peso non superiore a 216.000 chilogrammi.

Il bombardiere russo è tradizionalmente armato di missili da crociera X-55 ed è in grado di trasportare 12 missili del genere. Tuttavia, in Siria, l'aereo ha utilizzato una versione modificata dell'X-555 e gli X-101 due volte più difficili da rilevare per il radar. Il bombardiere può equipaggiare anche il missile da crociera X-102 con una testata termonucleare.

Il Tu-160 è il più grande aereo con ali a geometria variabile, uno dei velivoli militari più potenti al mondo. Nel 2015 è stata annunciata la ripresa della produzione di questi bombardieri supersonici presso l'impianto aeronautico di Kazan. Nel mese di novembre 2017, il nuovo velivolo è stato trasferito dal negozio di assemblaggio finale alla stazione di test di volo. Dopo la modernizzazione, l'efficienza del Tu-160 dovrebbe aumentare del 60%.