Non abbiamo ricevuto alcun documento sul ritiro dell'Ucraina dalla CSI, ha dichiarato ai giornalisti venerdì il primo vice presidente del Comitato esecutivo della Comunità degli Stati Indipendenti, Viktor Guminsky.

"Non ci sono pervenuti documenti sul ritiro dell'Ucraina dalla Comunità degli Stati Indipendenti fino ad oggi nel comitato esecutivo" ha detto Guminsky.

In precedenza, il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina ha preparato delle proposte per il ritiro del paese dalla CSI e per la denuncia del trattato di amicizia, cooperazione e partnership con la Russia.