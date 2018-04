SPIEF 2018 - L'economia della fiducia tra Russia e Italia per abbattere le sanzioni

A meno 50 giorni dall'apertura il Forum Economico di San Pietroburgo (24-26 maggio 2018) scalda i motori per l'edizione 2018, che vedrà nuovamente al centro dell'attenzione i rapporti -non solo economici - tra Russia e Italia.

A Mosca il consigliere del presidente della Federazione Russa e direttore del comitato organizzatore del Forum Economico di San Pietroburgo, Anton Kobyakov, ha incontrato Antonio Fallico, presidente della Fondazione Eurasia e capo del CdA di Banca Intesa Russia.

Nel corso dell'incontro sono state discusse le modalità per incrementare il dialogo tra Russia e Italia al Forum pietroburghese, che avrà come tema la "Costruzione di un'economia della Fiducia". I dettagli sono in fase di definizione, ma si annuncia anche quest'anno un'importante presenza italiana a San Pietroburgo:

BRICS/SCO Photohost Anton Kobyakov

"L'Italia è un partner strategico della Russia. A dispetto della situazione politica globale, le comunità business dei nostri paesi rimangono fermamente concentrate sulla collaborazione reciproca e sul suo sviluppo ulteriore. Credo che la fiducia da parte del mondo delle imprese italiano e russo sia un punto fondamentale nel dialogo costruttivo tra i due paesi" ha detto Anton Kobyakov.

Al momento sono due gli appuntamenti già fissati per l'Italia al prossimo Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.

Il primo è la tavola rotonda "Tecnologie Italiane per una nuova qualità della Vita", inserita nel programma del 23 maggio, giornata delle Piccole e Medie Imprese russe. In questa occasione si parlerà dell'impiego delle nuove tecnologie soprattutto nel settore energetico: approvvigionamento, fonti rinnovabili ed anche un progetto per il trattamento delle scorie nucleari.

Il secondo appuntamento unisce invece cultura e sport, alla vigilia dei Mondiali di Russia 2018. Il 25 maggio il coro del Teatro Regio di Torino si esibirà insieme all'orchestra del teatro Mariinsky, ribadendo l'ottimo rapporto instaurato da anni fra il capoluogo piemontese e la città sulla Neva, mentre nella sezione sportiva del Forum Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano, terrà una master class per i bambini delle scuole calcio pietroburghesi.

© Sputnik. Igor Russak Antonio Fallico

"Noi diamo grande importanza al ruolo della Russia per sviluppare la cooperazione economica internazionale. Il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è tra quegli eventi che permettono ai paesi di mantenere vivo il dialogo sulle prospettive di collaborazione congiunta. Occasioni come questa ci servono per stabilire e consolidare i legami culturali ed economici tra i paesi, il che è particolarmente importante per unire gli sforzi al fine di ottenere l'abolizione delle sanzioni anti-russe" ha detto al termine dell'incontro Antonio Fallico, presidente della Fondazione Eurasia e capo del CdA di Banca Intesa Russia.

Il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo 2018 si svolgerà dal 24 al 26 maggio 2018. MIA Rossiya Segodnya è media partner ufficiale dell'evento.