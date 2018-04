Ambasciatore russo: anche Cina e India dovrebbero indagare su caso Skripal

"Vogliamo trasparenza e presenza internazionale nella cosiddetta indagine. Naturalmente, ci devono essere i russi per porre le giuste domande. Ma vorremmo la partecipazione anche di altri paesi, non solo quelli della NATO e dell'UE, ma anche l'India, la Cina, l'America Latina, l'Africa", ha detto Yakovenko oggi in conferenza stampa.

Lo scorso 4 marzo a Salisbury, Regno Unito, sono stati avvelenati l'ex spia russa Sergey Skripal e sua figlia Julia. Londra ha accusato Mosca della responsabilità dell'accaduto. In seguito ai fatti di Salisbury il Regno Unito, molti paesi UE, gli Stati Uniti, il Canada, la Norvegia e l'Ucraina hanno espulso i diplomatici russi.