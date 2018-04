La NASA si sta preparando a colonizzare la Luna

La NASA sta cominciando a coinvolgere società private nello sviluppo di veicoli spaziali e moduli di atterraggio in grado di sbarcare una persona sulla Luna entro 10 anni. Uno dei maggiori appaltatori potrebbe essere Astrobotic, che sta sviluppando il modulo di atterraggio robot “Peregrine”.

Il dispositivo, sviluppato nell'ambito del progetto sperimentale Small Lander Initiative, riceverà dispositivi speciali per l'atterraggio sicuro sulla superficie lunare entro il 2020. Secondo gli scienziati, il "Peregrine" può essere il modo più conveniente per portare gli astronauti-costruttori della prima colonia sulla luna. Il peso del carico utile del modulo lunare può superare i 500 chilogrammi ed è progettato per essere riutilizzabile.

Lo sviluppo del modulo lunare da parte di una società privata consente alla NASA di concentrarsi sulla costruzione di un razzo vettore super-pesante e di non spendere soldi per altri programmi. Allo stesso tempo, la Astrobotic rileva che il modulo "Peregrine" rimane uno dei moduli di atterraggio più economici mai sviluppati per il programma lunare.