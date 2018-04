In laboratorio di Praga perdita di cianuro di potassio

La sera del 4 aprile una perdita di cianuro di potassio, il più potente veleno inorganico, si è verificata in un laboratorio nel quartiere Bechovice di Praga. L'incidente è stato segnalato dai media locali.

Un assistente di laboratorio di 25 anni è stato portato all'ospedale. Tra le sostanze con cui lavorava c'era il cianuro di potassio, riferiscono i media. Le condizioni del giovane non preoccupano i medici.

Il cianuro di potassio non è fuoriuscito dal laboratorio e non ha rappresentato una pericolo per la popolazione della capitale ceca.

L'unità speciale di pompieri ha condotto la sterilizzazione della stanza in cui si è verificato l'incidente. Gli esperti utilizzavano uniformi per la protezione da agenti chimici.