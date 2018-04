Agenzia spaziale russa propone di prolungare le spedizioni sulla ISS

Roscosmos ha proposto alla NASA di prorogare di un mese la durata della spedizione corrente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e tutte le missioni in programma nel corso dell'anno, rinviando così i lanci in orbita di autunno, hanno riferito a Sputnik due fonti di alto rango fonte nell'agenzia spaziale russa.

Ufficialmente Roscosmos non commenta queste rivelazioni, anche la NASA si è astenuta da dichiarazioni.

"Viene discussa la proposta per aumentare la durata della missione sulla ISS di circa di un mese, ritardano così il ritorno della spedizione corrente sulla Terra, così come rinviando i lanci in orbita previsti il prossimo autunno. Il lancio di settembre della navicella "Soyuz MS-10" slitterebbe ad ottobre, quello di novembre di "Soyuz MS-11" a dicembre", — ha detto la fonte.

Secondo lui, questa proposta è stata presentata da Roscosmos alla NASA alla fine di marzo al cosmodromo di Baikonur, durante il lancio della sonda Soyuz MS-08 sulla ISS.

L'interlocutore ha specificato che la proposta è ancora in discussione con i partner internazionali e non è stata ancora formulata ufficialmente.